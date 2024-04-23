新田科技城 環評成功闖關 濕地恐一去不返

8條件7建議下通過 料2026年起填塘 備受批評的新田科技城環評報告昨在環境諮詢委員會成功「闖關」。環諮會開會數小時後一致同意在8項條件及7項建議下通過該環評報告，預料2026/27年度開始填塘。環保團體對決定感到失望，批評環諮會未要求部門就增加擴大發展規模下重做環評，令人質疑其為發展背書，恐國際級濕地一破壞便不可逆轉。港府則指建立三寶樹濕地保育公園等緩解措施後，雀鳥數目會不跌反升。

建築須採用鳥類友善設計 環諮會主席查逸超會後表示，該8條件包括要求土木工程拓展署提交「生境建造及管理計劃」、針對飛行、哺乳動物的野生生物走廊詳細設計、米埔濕地優化措施執行計劃，過渡濕地優化計劃等，而就着該處眾多鳥類聚居，未來科技城內的建築須採用鳥類友善的設計等。委員希望政府能加快步伐，推動本港長遠創科發展，維持在大灣區、國家層面的競爭力。

不過，長春社和觀鳥會等10個環保團體早前聯署指，該環評報告存在最少35處違反法定要求，包括發展範圍擴大後毋須重做環評報告，質疑該環評研究概要的有效性。土木工程拓展署昨於會上指，原本環評研究概要已涵蓋生態、魚塘和濕地的影響等十多個研究問題；又指早前已書面詢問環境保護署是否需要提交新的環評研究概要，當時獲回應稱現有概要仍然有效，反指環團未有指出遺漏的研究課題或遺留事項。

環保署助理署長曾世榮會後表示，原本的研究概要已完全涵蓋新發展範圍內的各個議題，變相本身的研究足以覆蓋新發展工程項目，已夠廣闊。對於環團擬司法覆核該份環評報告，他重申已根據現有公開、透明、專業的準則處理。

至於生態基線及資料評估不足方面，土拓署在環諮會上提到，顧問除已進行一年生態基線調查，亦考慮相關文獻、研究資料和數據，包括香港觀鳥會提交的水鳥調查數據，認為不存在遺漏。當局又指，黑臉琵鷺等雀鳥數據每年都會有變化，重點是提升生態功能和容量，就像擴充餐廳及放置更多餐枱及食物，只要改善魚塘環境，便能吸引鳥類覓食，增加雀鳥數量。

環諮會被質疑為發展背書 當局預計緩解措施之一的三寶樹濕地公園第一期將在2031年完成，最快2039年全面落成，期望相關撥款在今年內獲立法會通過，爭取在明年進行額外生境改善措施，提升后海灣整體的濕地生態功能，確保濕地生態功能配合填塘工程。

環團回應指，新田科技城對后海灣濕地的威脅是史上最大規模，但環諮會漠視相關的質疑，提出附帶通過的條件只屬一貫慣例，並非為新田情況度身訂造，包括沒要求更正錯誤資料等，令人質疑其為發展背書，摒棄保育與科學。他們憂慮環評一旦通過，恐為該國際級濕地帶來不可逆轉的破壞，促請環保署把握最後機會，否決新田環評。