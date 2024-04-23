成本增加 70%中小型食肆未走塑

【本報訊】不少中小型食肆在首階段「走塑」下，未全面轉用非塑膠替代餐具，或繼續使用發泡膠餐盒等受管制餐具。飲食業界解釋，中小型食肆礙於成本增加而未走塑，相信只有約30%已改用環保即棄餐具，期望替代餐具逐步降價，在適應期後能轉用以符合法例要求。

部分餐廳額外收費

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨表示，目前竹、有機纖維或木製餐具，整體比塑膠餐具貴，但程度尚可接受。而本港約1.8萬間食肆，約30%已改用環保即棄餐具，尤其是連鎖及大型食肆；但很多中小型食肆則礙於成本增加，仍未採用。黃續稱，相比成本每支一毫的塑膠飲管，紙飲管約貴幾個仙，幅度達30%，竹製飲管成本更增至每支貴兩毫至3毫。他預計更多替代品普及，當店舖入貨量增加，相關的替代非塑膠餐具價格會相應下降。黃又指，部分食肆面對成本增加，索性不提供即棄餐具，或要另外收一至兩元，期望市民未來可習慣自備餐具。