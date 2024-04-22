首輪走塑今開展 環保餐具待適應

政府本月推行垃圾徵費「先行先試」計劃，當局指會在5、6月向立法會報告有關結果，並不急於就8月1日實施垃圾徵費下定論。然而，4月22日即今天為「世界地球日」，亦是本港實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品之日。

今日展開首輪走塑，相信亦是當局配合世界地球日為環保出點力吧！要言之，走塑包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具：發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀和匙）、碟、杯、杯蓋、食物容器（如碗和盒）、食物容器蓋；並禁止酒店提供洗漱梳妝用品，如膠柄牙刷、膠樽裝水等。日常用的棉花棒、浴帽、雨傘袋等塑膠用品亦將禁止銷售及供應，只在特定情況下可獲豁免。

事實上，不少大型連鎖快餐店在實施首階段管制前已經逐漸以紙或木餐具等代替，且不斷在試驗性質，務求能找到最合適和價錢相宜的代替品。香港餐飲聯業協會會長接受傳媒訪問時表示，相信全港食肆都知道「走塑」安排，他估計約三成食肆已轉用環保餐具，其餘有部分食肆要先將即棄塑膠餐具存貨用完；另有部分食肆仍在揀選合適的替代餐具。換言之，如果顧客仍然收到塑膠食具，亦不必太驚訝，大有可能有關食肆仍在盡用存貨而已。環保署亦表示，在後續執法方面會採取循序漸進的執法模式。新例生效之後的6個月適應期內，會走訪相關食肆、店舖等，主要進行宣傳工作，並了解相關走塑情況。當局重申，不會在適應期內對違規店舖或食肆進行執法。

至於適應期後，環保署表示，對於屢勸不改的商家會先行進行走訪了解，如沒有特別情況會發出勸喻和警告信之後才會因應情況進行執法。根據立法會文件顯示，任何人一旦違反有關法例，環保署將發出2,000元定額罰款通知書，最高罰款可達10萬元。

食肆走塑而改用環保餐具，當局稱市面上的一些塑膠替代品，其價格已經很接近傳統塑膠製品，但質素較好的產品價格相應會較高。餐飲業界則表示，環保餐具的成本一般較塑膠餐具貴約三成，食肆因此需收回成本。事實上，如今問食肆要外賣盒或膠袋，一般都收一元至兩元。用了環保餐具，成本增加，很難不轉嫁給消費者！有環保餐具供應商創辦人表示，近兩三個月其公司接獲的訂單比過往增加，餐廳食肆最關注環保餐具的功能性及價錢，環保餐具的成本較高，食肆收取「餐具費」難以避免。紙或木製的餐具，吸水後會變軟，若加上防水塗層或設計上加厚，成本會較高。

塑膠為害海洋自然環境，威脅生態已非國際新聞，而是大家早耳熟能詳。據悉，全球每年約有1,270萬噸塑膠垃圾落入海洋，香港更是海洋塑膠污染重災區。香港教育大學曾分別檢驗30條本地圈養及30條野生烏頭，發現六成野生烏頭樣本含有微塑膠，平均每條野生烏頭含有4.3件塑膠碎片，當中一條更多達80件，十分誇張！為己為人為地球為海洋，我們應該支持走塑，最好就是在背囊、手袋或公事包自備可重用餐具，若然買外賣回家，更應不要餐具。改變習慣，向來起頭難，習慣了，也不難適應。