龍七公：杜絕風險隱患 確保樓宇安全

有近60年樓齡的佐敦華豐大廈3級火事故造成5死40傷慘劇，我對此深感哀痛。我希望當局能盡快查證起火原因，並就火警事故得出全面公正的調查結果，對死傷者有一定交代。此次悲劇引伸出太多問題，包括舊式大廈的消防安全、高齡樓宇的維修工程費用、賓館發牌制度及非法僭建等，這些都需要當局積極跟進並檢視其他類似的高齡樓宇，以防不幸事件重演。

據悉，事發大廈的火警警報系統、消防栓、喉轆及滅火筒，均不在有效操作狀態，而大火更揭示大廈自2008年被屋宇署發出消防安全指示後，包括要求更換防火門，提供符合耐火能力的固定窗等，拖足16年仍未遵辦，情況無法接受。面對消防指示、驗樓令拖延多年未執行，我贊同當局要加強執法，研究提高罰則以收阻嚇作用；當局建議修訂《消防安全（建築物）條例》，針對未有遵從「消防安全指示」的樓宇，政府先行介入代辦消防改善工程，之後再追收費用以至罰款，我相信做法有助高齡樓宇盡早改善消防系統，當局爭取今年內向立法會提交修例建議，我將全力支持相關立法審議。

法團須購第三者保險 針對華豐大廈火警事故，不少人向我詢問大廈樓宇購買保險及理賠的事宜，尤其是像華豐這樣多達35間賓館、過百間劏房集中的舊式大廈，應該購買哪一類型保險。相關問題主要涉及業主立案法團與第三者風險保險之間的關係，對此，我想做一個簡單說明。

香港法例第344及344B章規定，本港所有大廈若有業主立案法團則必須購買第三者風險保險，就第三者人身傷亡投保不少於港幣1,000萬元。值得留意的是，第三者定義不包括法團的直屬員工，如法團有相關僱員，必須額外購買勞工保險，即「僱員補償保險」。而第三者風險保險不會承保相關財物損失，法團亦可為樓宇公共結構及公共設施如電梯、消防設備等購買火險或財產全險。至於沒有業主立案法團的「三無大廈」則可通過政府的「大廈管理專業顧問服務計劃」予以協助。

法團若未投購第三者保險，無法支付賠償導致清盤，各單位業主便有機會要攤分巨額賠償，故強制購買第三者風險保險旨在減低一旦意外發生，業主須面對巨額賠償的風險。但要注意，保險公司一般不會承保樓宇中的非法僭建或違例工程部分，為法團及第三者的利益着想，法團應安排清拆有關僭建物，亦要遵從消防指示，確保防火設施保持良好狀態，才不會影響索賠。

事實上，華豐大廈的消防安全問題只是冰山一角，本港舊樓和劏房林立，相關樓宇的走火通道是否暢通、消防裝置年檢是否符合法例要求、防火門及消防喉等是否仍處於正常狀態。這些不僅需要政府相關部門巡查，亦需各業主加強責任意識，惟有發現風險隱患，及時清除，才能確保悲劇不再上演。