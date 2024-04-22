冰鑑春秋：賴清德的錶 薛丁格的貓

綠營圍攻國民黨立委徐巧芯，先是想牽扯她涉入詐騙集團案不成，又發動側翼攻擊她一身名牌服飾；沒想到回力鏢打到賴清德身上，被人發現賴也佩戴昂貴的勞力士手錶，一場羅生門於是誕生。

民進黨新北市議員卓冠廷為主護航，公開表示，有人說賴清德的Datejust系列手錶，市值可能高達130萬元（新台幣‧下同），後來卓去問，賴清德的並不是這一隻，賴清德那一隻是超級低階款，好幾十年前，他的一個親戚的勞力士錶，10幾萬元而已，沒有超過20萬元。還說另一隻是在擔任立委時買的，要大家不要再亂打。

但民進黨發言人吳崢的說法卻截然不同，他說有兩張照片，一張照片是2017年《天下雜誌》幫賴清德拍的，第二張照片是賴清德2017年視察海關拍的。他詢問主席辦公室，得到以下的答案。錯！不是勞力士，一隻金色的，一隻白色的，都是家人贈送的，也有它的價值，但市值都不到20萬元。吳崢強調，不是勞力士、市值不到20萬元沒有財產申報的問題，後來壞了也沒戴了。

本來賴清德當過醫生又從政多年，買幾隻名錶佩戴也沒有甚麼，但奇怪是，這麼一件簡單事情，居然也說不清！手錶到底是不是勞力士？是自己買的還是親戚送的？價值到底多少？幾句話就可以解決，但偏偏到了賴清德這裏，事情就變得複雜起來，簡直像是薛丁格的貓一樣，賴清德的錶也在有與沒有的疊加狀態。依照規定，參選公職人員，其財產都必須申報，數十年前價值十餘萬元的手錶，今日價值理應更可觀，當然應在申報之列。但更重要的是，一個人自己家到底是不是違建弄不清也罷了，連有沒有手錶也陷入謎團，那就不禁令人懷疑，這個人到底還有哪件事值得相信？