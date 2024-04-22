筆下風雲：不豪不租 吃相難看

港府財赤突破千億元，高官強調各部門都要縮減開支，而且不忘磨刀霍霍向市民，連急症室收費都欲加價。既然庫房乾塘，各項開支當然應慳則慳，惟一班過氣特首卻老實不客氣繼續豪使，尤以林鄭月娥最甚。

4名前行政長官的辦公室上年度開支2,207萬元，本已較前一年度增加逾5%，其中林鄭月娥辦公室開支更佔近一半，因為租用了金鐘甲級商廈太古廣場單位之故。上年度林鄭辦公室開支917萬元，按年急升三成，令人嘩然。

都已經卸任了，外界都不清楚前特首究竟有甚麼重要工作要幹，非要特設辦公室不可；外界更不清楚，林鄭有甚麼理由，連租個辦公室都要最豪最貴。有傳媒向其辦公室查詢，僅獲回覆不予置評，又拿「經立法會財委會批准的政策」說事，完全無解釋為何堅持要選址金鐘。她在任時已被評為高傲離地，現在依然故我。

說實在的，林鄭在位時已不見有甚麼建樹，單是抗疫不力便足以遺臭萬年，現在能夠「軟着陸」，好應該安安靜靜度過晚年，卻偏要將納稅人的錢大花特花，花得毫無價值，不引來非議才怪。

一節見則百節知，連過氣官員都一副「不吃白不吃」的態度，現任官員真正心態如何，可思過半矣。這就難怪，港府絲毫沒有因為財赤高企而有憂慮，還繼續大手筆花費，例如瘋狂「開位」陋習不改，以致所謂的公務員零增長只是數字遊戲一場；最令市民不滿的是，對假難民大慷納稅人之慨，2024-25年度用於假難民的預算，總計逾11億元，既是沉重財政包袱，又帶來治安問題。近年嚴重罪案都有假難民的身影，他們與本地黑幫一拍即合，簡直禍港殃民。港府假仁假義，洗腳唔抹腳，庫房乾塘根本是自己攞嚟。