強詞有理：美國被脫鈎

多年前時任美國總統特朗普發動貿易戰，對中國產品徵收額外關稅，並誇言「很容易贏」，結果呢？美國贏不贏姑且不論，人們只知道絕大部分關稅由美國消費者承擔，成為通脹高企的其中一個原因。現在輪到拜登政府發窮惡，威脅要向中國鋼鋁產品徵收3倍關稅，還要針對中國海事、物流、造船業展開301調查，可見老美確實已無計可施，除了繼續揮舞關稅大棒，再也變不出其他花樣。

眾所周知，這些年中國鋼鋁產品出口到美國的數量持續減少，僅佔美國整體鋼鋁進口的一小部分，幾乎可以忽略不計，根本不存在所謂的傾銷。所以很明顯，拜登揚言要向中國鋼鋁產品開刀，純屬無理取鬧，無非為了討好美國藍領，替自己爭取選票。正如美國指中國電動車產能過剩，其實中國電動車壓根兒沒有進口美國，反而美國品牌電動車在中國大行其道，你說好不好笑？這就是美國政客的慣用伎倆，為了選票，為了「政治正確」，千方百計抹黑和攻擊中國，完全無視事實，肆意顛倒是非。外人也許覺得匪夷所思，美國政客卻樂此不疲，因為許多選民就是吃這一套，所謂的美式民主說穿了也就是這麼一回事。

事實上，美國製造業早就空心化，去年其工業產值僅佔全球的12%，反觀中國佔比高達35%，兩者距離愈拉愈大，競爭力已不在同一層次。在這種情況下，不管美國如何揮舞關稅大棒，如何構築貿易壁壘，都無法阻擋中國產品。須知「中國製造」行銷全球，已不再是依靠廉價傾銷，主要以質量取勝。之所以能做到價廉物美，則是因中國不僅擁有完整的產業鏈，而且具有強大的科技創新能力，更有獨特的體制優勢，任何國家都無法相提並論。

為何老美不斷強調無意對華脫鈎？非不為也，實不能也，美國根本沒有本錢脫鈎。華府政客罔顧現實，不斷將經濟問題政治化，結果只能搬石砸腳，不但無助重振美國製造業，反而加速全球去美元化步伐。有人說，今時今日美國最應擔心的是自己被脫鈎。這不是開玩笑，而是事實，畢竟今時不同往日，美國的實力已撐不起全球霸權，更承擔不起對華脫鈎的後果。

很簡單，如果不是有求於中國，華府高官不會接踵而至，財長耶倫剛剛離開，國務卿布林肯又即將上門，所為何事，大家心知肚明。