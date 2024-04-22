坦言集：東線無戰事

美國在菲律賓軍事基地部署中程導彈，目標明顯地是針對中國，中國的反應是願意協助古巴改善國防力量，形勢有點像1961年赫魯曉夫與甘迺迪在古巴豬灣的導彈危機，那次是蘇聯撤走在古巴的導彈，今次美國會在中國壓力下撤走在菲律賓的導彈嗎？顯然是不大可能。中國給予美國的壓力不足以迫使美國外交甘於屈辱，反而是美國還會推出一系列的軍事政治行動挑戰中國的國家安全與主權。剛剛美國國會通過81億美元撥款資助台灣及在印太地區的行動，美國在台海、南海必然有更多的後續行動。

不過這也不會即時引發中美大戰，或中美代理人之戰。一是美國在台灣沒有如烏克蘭那樣有納粹主義分子可利用。台獨是烏合之眾，靠美國金錢紐帶和台獨政權貪污來維繫，沒有死戰之心，盡多政治投機之徒，單靠從美國派回來的少數，難有作用。美國現時在台的謀略是倣效烏克蘭2014年的情況，培訓、建立台獨直屬，由美國資助指揮的武裝人員與組織，在台灣正規軍隊體制的掩飾下，暗地發展。但缺乏如烏克蘭納粹主義的歷史淵源、理論支撐和公開的民間武裝組織，不可能實現軍事政變，把台獨民選政府轉型為烏克蘭式的傀儡政權。

二是美國在東亞有日本南韓的附從，卻沒有歐洲那樣同種同文，同樣帝國主義、殖民主義的歷史背景。日本對美國是陽奉陰違，本國利益大於美國利益，也沒有如歐洲國家那樣受制於猶太勢力。美國不能依靠日本，反要防日本的異心。菲律賓容易為美國收買，且有殖民時代的既得利益支持，但國小勢弱。澳洲亦不可靠，因經濟過度依賴中國。故此，美國在東亞要與中國惡鬥，只能全力以赴。因而烏克蘭戰爭乃至以巴之戰未能解決，美國便無力攻華。各種騷擾不過是證明美國在東亞的存在感，免令日本、南韓，以至台獨勢力失去信心。

中國正致力擴建軍備，積極改革軍隊體系，提升作戰能力。美國要與中國作戰，將會愈來愈不容易。中國暫時還只是採取守勢，未及出擊。美國還有空間時間來部署未來對華的攻擊，可面對愈來愈強大和更有自信心的中國，美國愈來愈缺乏優勢。

三、五年內，若美國勝不了烏克蘭戰爭，東線便無戰事，戰事集中於西線，集中於美國與俄羅斯、伊朗之爭。