機場入境客體內藏毒 連破2宗 共排出逾百粒可卡因 值140萬

【本報訊】香港海關在過去兩日於機場偵破兩宗入境旅客體內藏毒案，暫時共檢獲重約1.4公斤的懷疑可卡因，估計市值約140萬元，並拘捕兩名抵港男旅客。

首宗案件在前日偵破，關員根據風險管理原則，揀選一名從牙買加蒙特哥貝出發，經德國法蘭克福和阿聯酋杜拜飛抵本港的36歲外籍男旅客進行清關，期間發現他狀甚可疑，懷疑其體內藏有毒品，遂把他帶到醫院檢查。同日經檢查後，醫生確認該名男子體內藏有異物，海關隨即以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。直至昨日下午約3時，被捕人士已從體內排出55粒、共重約800克的懷疑可卡因。

均採迂迴路線 經中東來港 而在前日晚間，關員截查另一名從烏干達恩德培經卡塔爾多哈來港的37歲外籍男旅客，同樣懷疑他體內藏有毒品，至昨日凌晨時分經過醫生確認，繼而拘捕涉事男子。截至昨午約3時，該名男子已從體內排出48粒、共重約600克的懷疑可卡因。

調查人員指出，兩名被捕男子均報稱商人，他們俱以迂迴路線來港，尤其是首宗案件的被捕人士由北美洲國家出發，再經歐洲和中東來港；第二宗案件則由非洲經中東抵達，試圖逃避海關偵查。海關相信二人體內仍有懷疑毒品未被排出，他們將繼續留在醫院接受醫學觀察，案件仍在調查中。