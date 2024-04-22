油塘工廈製毒為禍 檢值1200萬種類多

包括海洛英大麻花迷幻蘑菇 拘25歲青年 販毒集團經常利用工業大廈單位，作為毒品儲存倉及包裝工場。執法部門在上周五（19日）及周六在九龍掃蕩毒品，其中在油塘兩個工廈單位起獲多種不同類型毒品，估計總值超過1,200萬元，並且拘捕一名男子，相信毒販是利用相關單位作為製毒基地，並在本地分銷毒品。而人員亦在大角咀一工廈截獲一名可疑男子，從其身上及他於該處租用的單位內，搜出共值約170萬元的懷疑毒品；涉案男子已被控以兩項「販毒」罪名，案件將於今日提堂。

執法部門根據情報及深入調查，於上周五及周六展開緝毒行動，突擊搜查油塘高輝道兩個工廈單位，合共檢獲總市值逾1,200萬元的懷疑毒品，包括12.5公斤海洛英、8公斤大麻花、270支大麻煙油、500毫升大麻油、小量大麻糖、大麻曲奇、迷幻蘑菇及毒郵票等，同時亦檢獲一批製毒及包裝工具。

大角咀工廈檢毒 56歲漢今提堂 人員經初步調查後，以涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」，拘捕一名姓關（25歲）本地男子，他已被扣留調查。人員相信販毒集團利用該兩個單位作為基地，以製作毒品供應本地市場，今次行動已成功截斷有關毒品供應鏈，該部門將會進一步追查毒品原材料來源。

與此同時，旺角區執法人員亦在上周六展開打擊毒品行動，在大角咀洋松街一工業大廈內，截查一名形迹可疑的男子，並在其身上搜出約400克懷疑安非他命及約90克懷疑海洛英。人員其後押解他返回在上址工廈租用的單位搜屋，再檢獲約1,300克懷疑海洛英及約800克懷疑安非他命，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓張（56歲）男子。是次行動中，所有檢獲的毒品總市值共約170萬元；張男已被暫控兩項「販毒」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。