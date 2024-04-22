港車北上第25輪抽籤

【本報訊】運輸署昨公布，「港車北上」第25輪電腦抽籤遞交申請將由今日上午10時至本周四晚上11時59分接受登記，並於本周五公布抽籤結果。

符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。