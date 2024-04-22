澳門消息：偷賭客5.9萬財物 港漢入境澳門就逮

【本報綜合報道】一名香港中年漢早前在澳門新口岸區賭場內，涉嫌偷取賭客的斜孭袋，其後潛逃回港，事主報案損失近5.9萬港元。

澳門執法部門昨日表示，涉案港漢上周三（17日）經港珠澳大橋入境澳門時被截獲，並搜出懷疑涉案的4萬港元贓款。疑犯在調查期間拒絕合作，被控加重盜竊罪移交檢察院跟進。

被捕男子姓吳，55歲，香港居民，報稱退休人士。案情指，男事主在上月28日下午約4時報案，聲稱當日較早時間在澳門新口岸區一個娛樂場賭博，期間放在椅背的斜孭袋不翼而飛，袋中現金、籌碼、電話及銀行卡被偷走，合共損失58,700港元。