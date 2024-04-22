惡漢聊天變鬧交 夥4煞報復劈友

得逞坐泥頭車逃 屯門1同黨被捕 新界區昨日凌晨接連爆出兩宗血案，其中一宗案件的事主，懷疑在屯門一食肆與朋友聊天時出現意見分歧，雙方一言不合，即時鬧交「反面」，對方其後拂袖而去，並懷疑召來4名「幫手」折返報復，一齊揮刀動棍毆傷事主，再乘坐泥頭車逃之夭夭。執法人員其後在區內拘捕一名涉案男子，正追查其餘同黨的下落。而在不足半小時後，上水一名六旬男子負傷前往醫院，聲稱較早前被3名惡煞用刀等武器圍毆，惟兇徒身份及行兇動機未明。

昨日凌晨接近1時，一名姓田（55歲）男子在屯門藍地順達街737號一食肆內，遭5名男子持刀棍襲擊，事主寡不敵眾，頭部及耳部受傷淌血，5煞得逞後跳上一輛泥頭車逃去無蹤。

救護員接報到場為事主包紮，他其後由救護車送往屯門醫院治理。執法人員圍封現場調查，及後在屯門富泰邨一帶，以涉嫌「傷人」拘捕其中一名涉案姓蔡（41歲）男子，現正追緝其餘4名在逃人士。

消息指，前晚10時許，事主與近10名友人到經常光顧的「飯堂」用餐飲酒，席間吹水聊天時，他與一名友人曾因話題意見不一而發生爭執，對方未幾憤然離開，惟之後帶同其他涉案男子折返食肆襲擊事主。

上水六旬男負傷 稱遭3人伏擊 另外，昨日凌晨約1時半，一名姓彭（63歲）男子前往北區醫院求醫，報稱自己在上水新成路2至88號對開，被3名大漢以硬物及刀襲擊，導致頭及右手受傷。人員隨即展開調查，得悉兇徒在作案後登上一輛接應私家車逃走。案件初步列作「傷人」跟進，暫未有人被捕。