東呼即應：劫竊頻生財產難保 商戶抱怨執法做騷

少見人員巡邏簽簿 聆聽投訴東呼即應 本港治安崩壞，打家劫舍罪案頻生。太子一間兩餸飯店日前遭「閃電手」竊賊，趁店員不察覺偷走收銀機內逾4,000元現金，北角亦有爆竊犯入屋劫走逾10萬元財物；再加上南亞幫於油麻地便利店懷疑刑毀，整體治安情況令人憂慮。兩餸飯店附近商戶向《東呼即應》抱怨，附近少見執法人員巡邏簽簿，就算店舖被撞毀報案，執法人員僅登記了事。本應關注治安問題的立法會議員，則曾有「改善治安由改善保安質素做起」的奇特建議，令人錯愕。

本月13日晚，太子長沙灣道和界限街交界一家兩餸飯店，一名身穿黑色上衣、灰色長褲和戴黑色口罩男子，假扮顧客進入店內選購食物，趁收銀機女職員轉身準備拿外賣盒的瞬間，伸手偷走收銀機內超過4,000元現金後奪門逃去。

撬閘撞牆報案 僅登記了事 附近商戶何先生向《東呼》表示，附近很多店舖都曾被撬門，有雜貨店被撬起鐵閘偷錢，損失約兩萬元，其店舖亦曾被人用「千斤頂」撞牆，報案後只是登記完事，人員僅着他多加小心，亦無加強巡邏。他坦言擔心治安，一旦被搶劫勢難追回財物。

除了上述案件，本港近日竊案及騙案頻生，上月22日，筲箕灣金華街一家燒臘飯店職員報案，稱店內約6,500元現金懷疑被盜去，執法人員翻查閉路電視紀錄及深入調查，數天後在油麻地拘捕一名36歲本地男子；本月12日下午1時許，觀塘巧明街一家找換店職員報案，稱被一名獨行匪徒闖入店舖，以一把懷疑手槍指嚇，劫去店內約17.1萬港幣及約7,400元人民幣現金後乘的士逃去；上周日（14日）凌晨時分，北角天后廟道一個單位的7旬獨居住戶從外返家，發現客廳一批金飾擺設不翼而飛，房間窗戶被撬毀，懷疑被竊匪光顧，損失逾10萬元。

督促當局做事 議員亦有責 治安失控市民驚恐，香港被諷「日夜『刀』繽紛」、國際大「刀」會，黑幫街頭仇殺、南亞兵團打家劫舍、藏毒販毒，已經成為「香江日常」，執法部門固然責無旁貸，立法會議員亦有責任督促當局做事。翻查資料，有議員於1月質詢當局，指不少市民反映保安人員長期供不應求，質素亦參差不齊，為求有保安人員當值，不少大廈和屋苑將招聘條件降低，以致罪案數字有所增加云云，如此見解令人錯愕。

議員陳沛良則指，據統計數字，盜竊案大約恢復至疫情前水平，惟店舖盜竊案仍有兩萬多宗。他認為，要減少店舖盜竊，需要當局與商戶合力，一方面執法部門需要加強宣傳店舖盜竊的嚴重性，並在相關黑點加強巡邏，加大阻嚇力度，另一方面店舖亦需要做好預防措施，例如在貨品加設防盜設施，同時亦要加強警惕。

早前有南亞幫於油麻地便利店涉嫌刑毀收銀機。 東網版面新設計一撳即睇 何先生稱太子一帶很多店舖都曾被撬門。 東呼即應爆料熱線