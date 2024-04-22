國際發明展 機電署奪7金獎

【本報訊】機電工程署在第49屆日內瓦國際發明展榮獲21個獎項，當中7項獲金獎、10項銀獎及4項銅獎，項目包括環境監測系統、隧道行車系統、協助救援工作系統等多個範疇。機電署昨日稱，一直支援各部門物色及應用創新科技解決方案，以優化政府服務，支持智慧城市發展及實現碳中和。

包括環境行車救援系統 機電署透過「機電創科網上平台」，協助配對政府的科技需求與創科界的創新科技解決方案，部分在發明展展示的獲獎創新技術是該平台成功配對的案例。

獲金獎項目包括隧道行車定位系統、智慧聲音檢測分析系統、應用於濕地檢測和快速響應外來入侵物種的水上人工智能機械人、協助視察及救援工作的球形機器人、EnviroSense—智慧環境監測及安全評估系統、人工智能鐵路規管巡查規劃系統，以及消防車救火工具及救援設備資產管理系統。

日內瓦國際發明展是全球發明界的年度盛事之一，今年活動於4月17日至21日在瑞士日內瓦舉行，國際專家評審團就來自近40個國家和地區超過1,000項發明進行評審。