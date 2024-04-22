工會5‧1續停辦遊行 改邀官員探工友

【本報訊】5‧1勞動節在即，有工會疫後連續兩年不舉辦遊行，今年更改為舉辦邀請官員到前線慰問工友、到政府總部遞交倡議等活動。該工會會長吳秋北昨指今年設計的活動是最有效表達工人訴求的方式，並非特別去「避開啲咩」。

工聯會今年將舉行一系列5‧1勞動周活動，包括今日舉行5‧1勞動周活動簡介會、本月23日舉行5‧1勞動節酒會、24日舉行勞工界聯合5‧1宣言、27日則到政府總部遞交5‧1倡議、28日在國際工傷日工聯會職安健協會到政府總部表達訴求、5‧1當日邀請政府官員探訪慰問工友、5月1至4日各工會向打工仔打氣加油行動、5月下旬邀請內地勞動模範舉行座談會及交流。

吳秋北指香港打工仔在每次經濟轉型都擔當着很重要角色，希望通過勞動節弘揚勞動精神，又指打工仔希望「半斤八両」，即付出半斤的力獲得八両回報，但現實當中，想達到公平的有付出有回報，都未必理想，認為香港打工仔必須要得到肯定和表彰。

否認特別去「避開啲咩」 被問到為何連續兩年不舉辦遊行，他指現在活動內容多元，可「多形式」的方式表達打工仔訴求，相信更能體現國際勞動節精神，又指會因應當前社會打工仔訴求，選擇不同形式的表達。該工會理事長黃國表示，首次邀請官員到不同行業的前線基層了解，體驗政府尊重。吳又指不選擇遊行並非特別去「避開啲咩」，被問到是否認為遊行是無效方式，又指今年的設計是最有效的方式。

該工會亦計劃在今年着手制訂詳細計劃評選香港的勞動模範，指會邀請政府一起作評選，並廣邀商會和企業參與其中，選出的人會有高度認受性，並由政府嘉許，認為如果能選到香港的「大國工匠」，對香港提升十分有效。