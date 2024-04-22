港府擬研發AI程式 盼便利文書工作

【本報訊】政府強調要大力發展創科。創新科技及工業局局長孫東昨出席電台節時表示，去年成立專注於生成式人工智能研發的InnoHK研發中心已取得不少進展，包括研發出一個大模型，並正投入訓練，今年可能會率先在政府部門，推出便利政府文書的應用程式，期望以生成式人工智能技術，提高政府的辦事效率，又強調香港的優勢從沒有消失，創科基礎科研雄厚，是吸引世界各地來香港的重要因素。

孫東指InnoHK研發中心其中一個重要任務是研發主權級的大模型，為本港下一步人工智能發展，提供堅實可靠的理論及技術基礎，而經過近大半年的努力，相關工作已取得不少進展，新研發的大模型今年初已開始投入訓練。他又指相關大模型的技術要透過不同應用場景體現出來，今年可能會率先在政府部門，推出便利政府文書的應用程式，期望以生成式人工智能技術，提高政府的辦事效率，而且本港的應用程式將不會採用Open AI技術，會採用自家研發及建立的技術，形容屬本港科技「自立自強」的重要開始。