北上消費打擊港市道 政府應快找出路

【本報訊】港人北上消費已成風，儘管政府推出多項促進留港消費的措施，但成效不顯著。有議員日前曾走訪深圳，發現當地商場人頭湧湧，反觀香港卻拍烏蠅，她指一小時生活圈終於實現，政府是時候帶領香港接受這個生活圈帶來的便利及挑戰，要痛定思痛，認清目標，惟有盡快應對改變，方能找到出路。

議員江玉歡在社交平台貼文，指日前曾走訪福田，當日不是假日，但車站與大型商場連結，無論在糕餅店、食店和戲院都碰到不少港人。她在商場的小店「醫肚」，價錢便宜，又到了一個廣州年輕品牌的店看，設計獨特，價格合理，兼且發現商場種類繁多且有各式各樣的玩意。

審批露天茶座諸多阻攔 商場內最旺場的是指甲店、護膚品和護髮店。她光顧了一間美甲店，老闆娘從哈爾濱到深圳10多年，非常有禮好客，她形容老闆娘手法快且專業，在閒聊期間，老闆娘指周末很多香港女生幫襯，店開朝10晚10。她問老闆娘有否常來香港，對方說很少，又指以前內地落後，香港先進，但現在內地甚麼也有，貨色多，價錢平。老闆娘又指說疫情3年下，消費模式改變，香港很封閉，內地卻把握時間進步，所以現在兩地差距拉大了。

商場在周末亦有舉辦露天音樂會，附近亦有不少露天茶室及咖啡店，江指早前與食環署旳官員見面，探討放寬露天茶座的申請，但食環署指該部門只是守尾門，前面還要先通過地政及消防等部門，「這樣不能，那樣不能」。

她續稱，當日不是旺日，商場已很熱鬧，港人習慣了周末北上，難怪香港的店東對她說周末拍烏蠅。她又提出多項質疑，包括香港服務業、零售業及飲食業應何去何從，入來的遊客能取代港人的消費嗎？花過億元推展的禮貌運動是否就可以令香港起死回生？單靠側重國內遊客的旅遊業就能帶動香港的經濟？正如美甲店老闆娘說，香港有它的優點，例如教育。我們是否應該痛定思痛，認清目標，踏實點努力前行？

她當晚近9時乘高鐵返港，在出閘時，聽到一對年長夫婦說：「返到香港特別愁。」她希望這個並非大部分港人的心聲，港人要努力找尋出路，凡事總有解決的方法。