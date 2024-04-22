當局對T4公路樂觀 議員憂14年難回本

沙田T4主幹路項目造價高的爭議不休，有議員日前要求政府提供回本率等社會經濟效益數據。運輸及物流局昨在社交平台貼文，強調T4主幹路可節省市民出行時間，變相每年帶來5億元經濟收益預計，相信造價71.6億元的T4項目只要約14年便能夠「回本」，又承諾會審慎考慮社會各界所提出的建議，以誠懇積極的態度爭取最大支持以盡快推展項目。有議員指當局的說法雖然稱不上錯，但認為計算方法「粗略」，在流量不再等多項因素影響下，未必能夠在14年「回本」。

議員張欣宇日前要求政府就T4主幹路項目提供一系列關於社會經濟效益的完整數據，又指即使有傳政府有意就T4項目削減兩至3億元的成本，但他認為「審核公共財政不應該變成菜市場式的『討價還價』」，促政府提供數據以便直接分析T4項目落成後的核心數據，以論證爭議巨大的公共工程投資是否「值得」。

部門「粗略」推算經濟效益 運輸及物流局昨在網上貼文，該局重申T4不算特別昂貴，控制於合理水平，亦是現時市場的回標價格，舉例指中九龍幹線和連接荃青交匯處至荃灣的高架天橋，兩者的工程造價分別為每公里需約5.1億元和4.4億元，反之T4只需4.3億元。即使是計及地下行車道的造價，工程造價亦不算貴，因為中九龍幹線每公里需約5.9億元，而T4約為5.3億元。

針對紓緩交通擠塞問題，該局重申T4主幹路能紓緩沙田、馬鞍山一帶交通擠塞，縮減市民出行時間，又解釋指根據交通數據分析，T4主幹路在2030年建成後，每日為市民節省的行車時間超過1.5萬人次小時，將其換算至香港市民的時間成本，即T4主幹路可帶來的經濟收益預計每年高達5億元，以此粗略估算，T4主幹路只要約14年便能夠「回本」，加上道路基建並非只會存在10數年，而是能夠長遠一直服務市民，為新界東以至香港未來的長足發展打好基礎。

對於相關經濟效益的推算，張欣宇指當局的說法雖然稱不上錯，但認為計算方法「粗略」，指未來5億元的收益，考慮折現等因素，換算成為今日價錢可能只有3億元，因此政府在談論項目會帶來5億元收入時，「要講番清楚係未來價值，定係今日價值」。他又強調T4項目的原意屬於為爭取時間的方案，當沙田繞道開道T4主幹路的分流效果可能不再，擔心在上述因素影響下，未必能做到14年「回本」。他期望當局能在本周內交代社會經濟效益數據，以便衡量T4公路是否為正回報項目。

議員洪雯日前曾指T4項目造價誇張，若削減10億元或可考慮贊成。她指在功能角度而言，同意T4項目，但她認為工程因要滿足當地居民的特別需要而使造價增加，重申雖明白當區居民想法，但認為從納稅人的角度來說，工程實在太貴，不同意以「大家嘅錢滿足一小部分人」，而造價過高亦令她難突破心理關口。