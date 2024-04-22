醫健：藥到病除：雙疫夾擊 倡保持防疫意識

一項調查顯示，半數有長期病患的受訪者認為自己未來半年感染新冠及流感機會很低，49%認為即使同時感染，病情也不會嚴重。中老年港人，特別是長期病患者輕視新冠及其他呼吸道傳染病的威脅，情況令人擔憂。而且半數受訪者就算有呼吸道病徵也不戴上口罩出外，防範意識差。過去兩個月已有逾400個新冠肺炎嚴重及死亡個案。

一項英國研究指，同時感染新冠及流感，死亡率較只感染新冠病毒高1.3倍。另一美國研究顯示，患者若同時感染新冠及肺炎支原體，住院患者的死亡率較只感染新冠肺炎高逾兩倍。

本港仍處於冬季流感季節，根據衞生防護中心最新監測數據顯示，整體流感活躍程度輕微上升。過去一周，中心實驗室監測的流感陽性比例是8.77%，高於前一周的5.87%。此外，檢測陽性比率持續上升的肺炎支原體亦不容忽視，此細菌可引持續發燒、甚至呼吸衰竭及肺炎併發症。

政府應及早規劃，確保人手、醫療物資及各類新冠藥物存貨足以應對突如其來的需求。香港大學早前發表兩項研究，顯示中度病情的新冠患者在住院早期使用瑞德西韋（Remdesivir），可減住院醫療成本，包括在較短時間內使患者病情好轉，以及顯著降低其病毒量和於院內死亡風險。

市民特別是長者及長期病患者應保持防疫意識，有呼吸道病徵時應做檢測及戴口罩，於人多地方戴口罩，保持良好的手部衞生，定期接種新冠、流感疫苗。

香港醫院藥劑師學會

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