治強直性脊椎炎 補腎強骨為本

【本報訊】「強直性脊椎炎」是一種自體免疫性疾病，通常會影響脊椎和關節，引起劇烈疼痛和變得僵硬，逐漸造成脊椎畸形、強直、駝背等，嚴重影響生活。該病主要影響男性，大部分患者病發的年齡介乎20至30歲之間。有中醫表示，此症與「骨痹」、「腎痹」等病相類似，治療以補腎強骨為本，患者應主動參與治療，注意站立姿勢，以及調整飲食。

強直性脊椎炎是一種主要影響中軸關節，以慢性炎症為主，累及骶髂關節為特點的風濕性疾病。常見症狀為腰背疼痛或僵硬、早起腰部僵硬。除了脊椎及骶髂關節外，大部分患者的髖、膝、踝等下肢大關節出現炎症反應；出現肌腱端炎、骶髂關節炎、脊椎強直及眼部病變等。

站立挺胸 忌食辛辣戒煙酒 基督教聯合那打素社康服務中醫師認為，強直性脊椎炎屬痹證範疇，病因病機多由先天禀賦不足、調攝不慎、房事不節、鬱怒、驚恐、病後失調等因素。治療上以補腎強骨為本，配合散寒、袪風、清熱、除濕、活血、散瘀、消痰等為法，達到緩急止痛，標本同治之效。

而患者應主動了解疾病的特點及積極參與治療，保持精神愉快，站立時盡量保持挺胸、收腹和雙眼平視的姿勢，坐位亦要保持腰胸直立，不要睡軟床，以仰臥睡姿為要，亦避免屈曲及畸形體位。此外，要忌食辛辣，戒煙酒，同時可根據病情配合食療。