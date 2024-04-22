冒學校訂床褥 彈票黨呃150萬 至少10商戶受騙 拘兩跑腿

【本報訊】執法部門近日發現有詐騙集團假扮新界區的中學職員，聯絡裝修及工程公司等不同商戶，聲稱需要為學校進行裝修工程，並以高額佣金要求商家向虛假的供應商訂購床褥。騙徒其後以空頭或無效支票，假裝將貨款轉帳給受害商戶，待對方向假供應商繳付貨款後，騙徒便會捲款失蹤。

至上周五下午約1時，該部門再收到舉報，得悉有人在元朗一銀行櫃員機存入無效支票，隨即派員趕往調查，並且成功在現場截獲兩名分別33歲及44歲男子，從他們身上檢獲逾90張支票入數紙。經初步調查後，相信該批入數紙與至少25宗發生於本月15至19日的同類案件有關，其中至少10個商戶有金錢損失，涉款約150萬元，最高一宗的損失金額達47萬元。

亦扮老人院善團博同情 該兩名男子報稱任職倉務員及無業，相信是作為集團跑腿，負責到銀行櫃員機存入空頭或無效支票，二人涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，現正接受扣查。根據調查所得，涉案詐騙集團除了假扮學校外，亦會裝作老人院、慈善機構等，利用商戶同情心行騙，執法部門會繼續追查有關案件，不排除有更多人被捕。