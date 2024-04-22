消弭誤解 「餐具費」不屬法例要求

【本報訊】實施新管制前，環境及生態局局長謝展寰昨發表網誌，指留意到有餐廳透過停止派發即棄餐具或收取額外費用支持「走塑」，此舉非新法例要求，食肆仍可向客人免費提供可重用餐具或非塑膠即棄餐具。另外，網民關注非塑膠即棄餐具的品質，例如紙漿餐具，如長時間被熱湯浸泡容易變軟、不能使用，謝指除了紙漿外亦有多種材質，餐廳在選購餐具時，宜根據其供應的不同菜式，選擇適合的餐具。

除餐飲業界外，另一受新法例影響的便是酒店業界。謝指留意到網上有人誤以為在本港入住酒店及賓館需自行攜帶洗漱用品與飲用水，他澄清酒店仍可為客人免費提供非塑膠替代品，或收取費用繼續提供塑膠用品。而本港有不少酒店都已改用可重用補充式容器來提供洗頭水和沐浴露等，有些則提供木或竹牙刷等，毋須旅客自備。謝續指，替代品餐具非如市民印象中較傳統塑膠餐具貴。環保署訪問了大約50間本港和內地餐具供應商。供應商表示非塑膠餐具價錢與一般塑膠餐具相若，並相信當需求增加，生產量加大的時候，成本會進一步下降，有望減低相關費用。

重申非要懲罰商戶 謝重申，今次管制的目的是希望在社會上慢慢建立「走塑」文化，並非要懲罰商戶，指會盡力提供適切的協助，盡量以教育為先、人性化地按個別情況處理個案，強調業界毋須過於擔心。