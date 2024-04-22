今起走塑膠餐具 3成食肆已跟隨

半年適應期限 籲市民養成自備習慣 全港首階段「走塑」今天起實施，食肆、零售店舖不准提供或銷售發泡膠餐具、膠飲管、膠刀叉匙等即棄塑膠餐具；店舖亦不可銷售或提供膠柄棉花棒、雨傘袋、螢光棒及充氣打氣棒等即棄塑膠產品。各大連鎖餐廳紛紛停派非塑膠餐具，大多會收取一元「環保餐具費」，鼓勵食客自備餐具。餐飲業界表示已有30%食肆走塑，其餘將續用膠餐具至半年適應期結束，亦有業界稱外賣餐具使用量在收費後大減95%。

眾多連鎖快餐店早前或在今天起「走塑」轉供應非塑膠替代餐具，其中大家樂集團旗下逾380間分店在上周二（16日）起轉用非塑膠外賣餐具，分為中式及西式，中式餐具內有竹筷子、植物纖維匙羹；西式餐具則有木叉、植物纖維匙羹；木刀則需另外索取。美心集團旗下大部分餐廳，包括美心MX等亦已停止提供發泡膠食物容器及膠餐具。大快活、包點料理、金記旗下大部分餐廳，均會轉用替代即棄餐具。

不過轉用替代即棄餐具下，大部分食肆均取消免費派發即棄餐具的安排。食客可因此需要付費索取餐具，大多數收費一元。大快活更另外提供兩元的可重用餐具包，內含不銹鋼刀、羹和叉。大家樂亦推出限量版卡通重用餐具套餐供食客換購，鼓勵客人自備餐具。至於牛奶冰室、意樂所屬的亞洲國際餐飲集團則透露，旗下部分品牌將在新例首半年的適應期內繼續提供膠餐具，直至相關存貨耗盡，非塑膠餐具亦會收費一元。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，非膠製餐具成本較塑膠高約30%，料大部分小型食肆在適應期會繼續使用膠餐具，直至存貨用盡，暫時約30%食肆已「走塑」，另有食肆仍在揀選合適的替代餐具。他續稱，替代餐具較貴之下，食肆或需要另收餐具費以收回成本，長遠而言食客應該自備可重用餐具。

供應商：環保餐具成本高 收費難免 稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍則指，加收餐具費不只成本考量，亦令顧客想清楚是否需要即棄餐具，他舉例旗下主做外賣的食肆自從收取即棄餐具費後，餐具使用量大跌95%，反映不少人實際並不需要索取即棄餐具。

環保餐具供應商創辦人葉柏麟亦說，最近 兩、三個月公司接獲的訂單比過往增加，餐廳食肆最關注環保餐具的耐用程度和價錢，他認為環保餐具的成本較高，食肆收取「餐具費」難以避免。他提到，紙或木製成的餐具在吸水後會變軟，但加上防水塗層或設計上加厚則會增加成本。他認為，替代餐具不能與塑膠餐具相比，雖然塑膠餐具成本較平，但對環境造成的破壞較大。