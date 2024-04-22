大學站月台上蓋受損 東鐵綫雨中維修

【本報訊】昨日黃雨再度襲港，暴雨夾雜狂風，對本港設施造成破壞。港鐵表示，東鐵綫大學站往上水方向1號月台，昨日有上蓋設施需要進行緊急維修，以確保行車安全。東鐵綫來回列車，一度使用大學站往金鐘方向2號月台上落客，即單線雙程行車。緊急維修工程大約一小時後完成，東鐵綫列車服務及後陸續回復正常。

單線雙程行車 班次受延誤 港鐵表示，昨午約3時半，車務控制中心安排來回線列車，暫時使用大學站2號月台進行上落客，方便1號月台進行維修工作。期間，東鐵綫列車班次需要調整，以維持車務運作暢順，金鐘站來往火炭站調整至每7分半鐘一班車；金鐘站來往羅湖站調整至每15分鐘一班車；大埔墟站來往落馬洲站調整至每15分鐘一班車，而金鐘站來往羅湖站及落馬洲站的整體行車時間較正常多3至5分鐘。

工程人員搶修期間，有港鐵站職員用膠帶圍封出事範圍，工程人員爬上車站上蓋維修，港鐵亦透過車站廣播、MTR Mobile、港鐵網頁及傳媒通知乘客最新的車務狀況，並呼籲乘客為行程預留充裕時間。及至昨午約4時20分，港鐵稱緊急維修工作完成，東鐵綫列車服務陸續回復正常。工程人員會在今日凌晨收車後，再作詳細檢查及跟進。