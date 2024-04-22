考生注意 掛3號波發紅雨DSE如常舉行

【本報訊】DSE筆試已經進入最後兩周，考生們作最後衝刺，中學文憑試今日繼續開考，惟近日天氣甚為不穩，天文台預料本周初將會有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，考評局表示考生不需因天氣而感到擔心，如果考試當日真的遇上惡劣天氣，考評局會因應情況作出特別安排，考生出門前留意考評局網頁及透過HKDSE App，以及電視和電台的相關公布。

考評局指，當天文台發出3號強風信號或黃色暴雨警告，考試將會照常舉行。當天氣持續轉差，天文台改發紅色暴雨警告，考試一般會照常舉行，但如考評局因應惡劣天氣而決定延期考試，一般會於原定開考時間前約兩小時宣布，大家應留意考評局發布的消息，如天文台發出紅色暴雨警告而考試仍如期舉行，所有試場主任會將開考時間順延15分鐘；如有需要，個別試場可再額外延遲15分鐘開考。

一經開卷 非危險情況下續考試 例如天文台發出8號或以上熱帶氣旋警告，或是黑色暴雨警告，所有公開考試將會延期舉行，假如暴雨警告在第一節考試進行中發出，考評局將經電台、電視台及考評局網頁宣布有關第二節考試的安排，而各節考試一經開卷，除非試場主任認為情況危險，否則會繼續進行，並依照原定時間完卷。試場主任會採取適當措施以保障考生的安全，考生可專注考試，毋須擔心。