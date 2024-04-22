又落9日雨 滿城危樹 殺機處處

黃雨塌枝砸消防員 山頂纜車服務中斷 春夏交替，雷雨紛至，繼上周四（18日）本港迎來今年首個黃色暴雨警告後，昨日本港又風雲色變，香港天文台再次發出黃色暴雨警告持續近4句鐘。大雨傾瀉期間，多區錄得塌樹報告，何文田有10米高巨樹倒下壓毀車輛，更砸中消防員；山頂亦有塌樹橫臥纜車路軌，使服務中斷。除了危樹殺機處處，惡劣天氣更在清水灣引發水龍捲。天文台預料，今日起本港將連續落雨落足9天，市民出門須倍加小心。

昨晨清水灣現水龍捲 一道低壓槽昨日為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，天文台昨日早上10時發出黃色暴雨警告信號，至下午1時45分取消，歷近4小時。黃雨期間，香港廣泛地區雨勢滂沱，且有狂風雷暴，有風速高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲本港。昨早9時30分左右，清水灣更有水龍捲報告；而昨早11時05分左右，青洲及長洲分別錄得每小時約105及100公里的猛烈陣風。

港島錄得逾70毫米雨量 昨早及下午本港多處錄得逾50毫米雨量，其中港島雨量更超過70毫米。大雨沖刷泥土引發樹木倒塌。昨早11時半左右，何文田衞理道近加士居道交界一會所內，一棵約10米高大樹疑因天雨塌下，橫臥會所外行人路及兩條行車線上，兩輛汽車被擊中，其中一輛私家車車頭冚輕微凹陷損毀，幸兩車上均無人受傷。不過消防員到場將塌樹移至路旁時，原在鐵欄上的樹幹突然跌出行人路，令樹幹另一邊彈起，擊中3名消防員，3人倒地幸並無大礙。受事件影響，現場交通受阻。

另外，昨午12時13分，半山白加道山頂纜車站對開約100米山坡，一棵高約30米、直徑約1米的大樹疑因天雨塌下，部分樹幹跌入路軌，阻擋約10米乘20米範圍，消防員到場清理，事件中無人受傷，山頂纜車服務則需要全日暫停。

低壓槽影響 今明續雷雨 天文台表示，現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日持續為珠江口一帶帶來大雨及狂風雷暴，預料本周中至後期華南沿岸地區天氣仍然不穩定，間中有雷雨。根據9天天氣預報，本港未來9天有驟雨，市區氣溫介乎攝氏24至31度。今日及明日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；後日雨勢有所放緩，但翌日起一連3天繼續狂風雷暴；下周日（28日）仍有雷雨，下周一、二（29日及30日）日間短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。