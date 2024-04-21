指望旅業救經濟 奈何吹起是淡風

「五一」假期將至，旅遊業界預期將有80萬內地旅客訪港，旅行團數目料達800團，對於淡靜的市道而言，無疑是一場及時雨。然而，本港旅遊業始終未能回復到疫情前的榮景，連帶零售及餐飲業亦生意慘淡。更令人憂慮的是，本港持續有旅行社結業，持牌導遊數目亦不斷減少。香港若再因循過去的模式，一味指望內地豪客打救，很可能只是一場空。

旅遊業議會估計，五一內地旅客訪港人數，將較去年同期上升約30%；而800個旅行團，涉及約2.6萬至2.8萬人。業界對這些數字很興奮，認為能帶動市道，但不忘強調必須做好「好客之都」，首要是政府與內地部門協調，加快過關流程；而「黑的」對香港聲譽帶來很大打擊，必須杜絕，同時希望市民和業界面對旅客都能保持笑容，令旅客賓至如歸，自然增加來港次數。

誠然，好客之都不僅是個口號，每個人都應該做好本分，即使並非業界一員，一般市民對旅客只要能保持友善態度，例如遇到旅客問路能耐心指引，肯定會令人對香港留下好印象。但現在的最大問題，不是來自一般市民，而是來自業界本身，尤其是餐飲從業員人手不足，工作無停手，待客態度亦隨之變差，黑口黑面是常事。加上「黑的」司機肆意劏客，旅客怨聲載道，對於來港旅行，很可能變成可一不可再。

業界必須改善態度的同時，本港旅行社則面對轉型難題。數字顯示，本港旅行代理商及導遊的持牌數字持續萎縮，截至今年3月，持牌旅行代理商只有1,602個，導遊牌照只有5,373個，比去年6月顯著減少。去年6月持牌旅行代理商有1,611個，持牌導遊則有5,468個，反映本地旅業難捱。更有甚者，今個月又有多間旅行社決定結業。業界代表亦看到，不論是內地還是本地客，旅遊模式已有改變，由注重食、買、玩變成喜歡深度遊，探究當地文化。內地旅客固然熱愛到本港特別景點「打卡」，即使是港人外遊也更喜歡個人遊，「鴨仔團」鮮有人問津。認為旅行社應提供更多小包團，以及讓旅客有更多自由時間，迎合消費者口味，否則難以扭轉經營困難的窘境。

過去不久的復活節，有超過200萬港人出境，絕大部分為北上。深圳成為港人最愛的短線旅遊目的地，原因不單止是深圳物價比香港低，相反，隨着內地生活水平提升，深圳的物價已追貼香港；深圳之所以吸到這麼多客，主因是服務質素取勝，不論是從業員的禮貌程度，商店提供的優惠程度，以至電子支付的方便程度，都比香港更好。

回歸以來，儘管香港一直扮演「大哥」角色，成為內地城市爭相學習對象，但時至今日，兩地角色儼然逆轉，香港不宜妄自菲薄，也不能夜郎自大。深圳顯然有值得香港學習之處，旅遊業界以至零售餐飲業界再也不能故步自封。港府同樣需要打破舊有思維，真正推動新型產業發展。世界不斷轉變，優勝劣敗是自然定律，香港已無坐而論道、光說不練的本錢了。