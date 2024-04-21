橫眉冷看：中美決戰誰會贏

中美兩國決戰，究竟誰會勝出？這個問題，筆者過去沒有答案，假如必須二擇其一，我甚至會將注碼押在老美一方，但觀乎近年俄羅斯對烏克蘭的戰爭，在下心中已有了計較，若然打的是常規戰，相信十居其九，中國人都能笑到最後。

俄烏戰爭爆發初期，烏克蘭與美西方國家老神在在，滿以為俄羅斯熬不住持久戰，早晚會被弄得精疲力竭，然後俯首認栽。豈料俄軍愈戰愈勇，武備也愈打愈多，如今俄烏兩國發射的炮彈比例是5比1，估計很快會擴大至10比1，俄方是遙遙領先。以美國為首的北大西洋公約組織出盡吃奶之力，要生產炮彈、導彈以至各式武器供應烏克蘭，可惜美西方集團眼高手低，各國的武器庫幾乎罄盡所有，仍然滿足不了烏軍的所需。

中國的工業生產能力，可能高出俄羅斯10倍，一旦戰時有需要，據說中國導彈的日產量可達1,000枚。到時候，西方的政客們就會明白過來，中國的產能不是過剩，而是超乎想像的強勁，若然跟中國打消耗戰，任何國家都耗不起。

有些人不看好解放軍的戰鬥力，皆因認為中國武器的先進程度，仍未能完全趕上美國。我權當此說是真的，但是在戰場上，再好的武器也有機會被消耗掉。當美軍最強的武器被毀，生產力又無法跟上來，哪怕解放軍擁有的只是次強裝備，但被毀之後能夠源源供應，此長彼消，中國就可以成為最後的贏家。事實上，中美戰爭若然像俄烏戰爭般，要打上兩、三年甚至更長時間，所謂「路遙知馬力」，其時山姆大叔就會發覺，他的坐騎愈是前行，愈是乏力，時長日久，便可能再托不起他老人家的身軀，弄不好的話，當心要連人帶馬，摔個頭破血流！