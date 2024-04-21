筆下風雲：以伊兩國玩假的？

以色列轟炸伊朗駐敍利亞大使館之後，拖延多日，伊朗終於作出「報復」，以300多件武器襲向以國領空，但除了一名女童受輕傷，並無造成人命傷亡，外界早就形容為「做大龍鳳」。詎料今回輪到向以橫蠻見稱的以色列「做大戲」，空襲伊朗、伊拉克及敍利亞「反報復」，同樣未有傳來傷亡。

據報，伊朗、伊拉克及敍利亞日前凌晨傳出爆炸聲，伊朗一座機場及兩個空軍基地附近發生爆炸。敍利亞南部亦受襲，一座雷達基地中彈。蹊蹺的是，以色列官方至今沒有承認施襲，伊朗則強調防空系統成功擊落數架無人機，認為不是以色列所為，而是滲透者所為；外長阿卜杜拉希揚甚至形容，所謂的攻擊很兒戲，認為事件跟以色列無關，只重申若以方報復，德黑蘭會有嚴厲回應。

美媒分析，以色列至今沒有承認襲擊伊朗，伊朗又在淡化事件，相信兩國都想避免中東緊張局勢升級，引發全面戰爭，美國更是第一時間跳出來否認有份參與行動。當然，全面的中東大戰，後果十分嚴重，美國正值大選年，自是不欲節外生枝；但內塔尼亞胡的戰時內閣皆為極右及好戰之徒，有的官員比內氏更右，即使伊朗報復以色列只是做戲咁做，惟內氏若不作出回應，也會被抨擊為軟弱可欺。在這樣的背景下，以色列必須有所反應，由是跟伊朗一起上演了一場默契十足的報復與反報復大龍鳳。

正如伊朗報復以色列前夕，事先張揚會作出反擊，讓美英法等以國盟友做足準備作出攔截，相信今回以國的反報復行動亦曾事先知會伊朗，或最低限度透過美國知會伊朗。一場中東全面大戰似乎已悄悄落幕，惟以色列攻入加薩南部拉法市勢在必行，腥風血雨只會持續，不會休止。