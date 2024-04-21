強詞有理：唯我獨尊

美國又在聯合國安理會行使否決權，這次是針對巴勒斯坦尋求成為聯合國正式成員國的表決，安理會15個成員國中，12票贊成，英國和瑞士兩票棄權，美國投下唯一反對票，再次站在國際社會的對立面。最可笑的是，近年美國多次表示支持以色列和巴勒斯坦分別建國的「兩國方案」，卻一再阻止巴勒斯坦成為聯合國正式成員國，這是多麼的虛偽，又是多麼的醜陋。

美國辯稱，巴勒斯坦成員國資格應該由以色列和巴勒斯坦直接談判決定。這種邏輯未免太奇怪了，巴勒斯坦人的命運，為甚麼要交給以色列決定？以色列反對兩國方案，難道巴勒斯坦就永遠不能獨立建國？實際上，巴勒斯坦有沒有資格成為聯合國正式成員國，應該由所有聯合國成員國決定，而不是由美國和以色列說了算。英國作為美國最忠實的附庸，這次只是投了棄權票，而不敢投反對票，顯然不想得罪國際社會，唯獨美國任意妄為，不惜與全世界為敵。老美今天洋洋自得，終有一天自食苦果。

正如有外媒指出，以色列在加薩的行動，無疑令西方的普世價值蒙羞，美國盲目挺以，導致愈來愈多國家對其產生不信任感。這並非無的放矢，最近一項針對東南亞民眾的調查顯示，如果要在中美之間選邊站隊，選擇中國的受訪者首次超過美國，這已足以說明問題。得道多助，失道寡助，美國依恃霸權胡作非為，豈止令人產生不信任感，簡直令人反感。

老美一直將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，其實最不遵守國際規則的就是他們自己。早前聯合國安理會好不容易通過了要求加薩停火的決議，美方竟然聲稱這一決議「沒有約束力」，何其荒謬。如果連聯合國安理會的決議也沒有約束力，甚麼才有約束力？美國的法律就是國際法？中國外交部長王毅希望美方放下唯我獨尊的心態，認真聽一聽國際社會呼聲，好好溫習一下國際法基本常識。這番話可謂苦口婆心，可惜對牛彈琴，如果美國能夠放下唯我獨尊的心態，這個世界何至於如此混亂。

以色列轟炸伊朗大使館，伊朗予以反擊，以色列再反擊，你炸我，我炸你，何時才是了局？歸根究柢，這種局面正是美國一手造成，拜登政府愈想抽出中東泥沼，反而愈陷愈深。結果必然是：既賠上國際形象，還將斷送全球霸權。