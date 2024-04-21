餐廳爐頭焫雜物 10人疏散

【本報訊】昨日凌晨約1時，港島西區第三街142至150號地下一餐廳突然冒出濃煙，有街坊見狀，懷疑發生火警，慌忙報案求助。

消防趕至開喉灌救，約15分鐘後把火勢撲熄，經初步調查後，相信有人開爐煮食時，火舌意外焫着雜物引起火警，相信火警原因沒有可疑，上址樓上近10名住客須自行疏散。