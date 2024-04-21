涉性侵6女疑潛逃 寵物KOL被捕

【本報訊】執法部門近日在各社交媒體及平台上，留意到有報道指一名男子疑用欺詐或脅迫手段，誘使一些本地年輕女子進行性行為。人員跟進調查，至上周四（18日）接觸到受害人，同時鎖定懷疑涉案人士身份，並於上周五（19日）凌晨約1時，在落馬洲管制站截獲該名姓謝（29歲）男子，相信他有機會因東窗事發，正準備潛逃離港。

母涉盜竊同落網 截至昨日，執法部門共收到6名女子（18至25歲）報案，懷疑被捕男子於2017年至2024年間，於其自置住所及租住單位內，迫使一些本地女子與他進行性行為或猥褻行為，其中有部分事主懷疑被盜去財物。初步調查顯示，有受害人於過程中疑被偷拍或強迫拍攝。人員經進一步調查後，以涉嫌「強姦」、「以威脅促使他人作非法的性行為」、「窺淫」及「非禮」罪拘捕謝男，並於前晚以涉嫌「盜竊」拘捕謝母（59歲），相信她與其中一宗案件有關。

調查人員表示，執法部門已檢取謝男的手機及電腦，但因牽涉案情，未能透露內裏是否存有涉案影片或照片；至於受害女子在案發時介乎17至24歲，案件暫時沒有涉及未成年少女，但有理由相信，實際受害人數較現有報案人數更多。被捕男子已被暫控一項「以威脅促使他人作非法的性行為」、兩項「強姦」、一項「非禮」罪，案件將於明日上午在粉嶺裁判法院提堂；被捕女子則被扣留調查。

據了解，被捕人士是一名在社交平台上擁有過萬粉絲追蹤的寵物網紅KOL，有指他犯案時會以看望自家寵物為由，藉此誘騙受害人上門再趁機落手。