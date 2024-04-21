暗藏輪圈 檢大麻花2300萬元

美國海運到港 收貨司機落網 香港海關透過風險評估，於本月初在葵涌驗貨場，檢查一批從美國到港，報稱載有汽車零件的海運拼裝貨櫃。經查驗後，人員在貨櫃內的18個汽車輪圈中，檢獲約100公斤、市值約2,300萬懷疑大麻花。人員展開監控遞送，3日後在葵涌區拘捕一名報稱司機的收貨男子，他其後獲准保釋候查。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

海關人員早前根據情報分析及深入調查，於本月5日在葵涌海關大樓驗貨場，檢查一批由美國運抵本港、報稱載有汽車輪圈的海運貨櫃。

X光揭異常 監控遞送拉人 經X光檢查後，人員發現影像可疑，隨即拆開包裝作仔細檢查，結果在18個輪圈的中空位置，檢獲共重100公斤、以真空包裝的懷疑大麻花，初步估計市值約2,300萬元。

關員經跟進調查後，採取監控遞送行動，至本月8日，在葵涌區拘捕一名36歲、報稱貨車司機的收貨男子，他其後獲准保釋候查。

海關指出，近年部分海外地區把大麻非刑事化，令不法分子更容易獲得大麻，並以各種手段走私至香港販賣，海運是其中一種常見手法。海關於今年3月6日，檢驗一批由泰國抵港的木製餐桌時，在暗格位置檢獲約35公斤懷疑大麻花，市值約710萬元。另外，海關於今年1月3日，亦在一批由泰國海運抵港的寵物食品內，發現約40公斤懷疑大麻花混雜在正當貨品中。

首季檢1.28公噸大麻類毒品 今年首季，海關在空運及海運貨物中檢獲約1.28公噸大麻類毒品，數量遠超2020至2022年每年全年數量，亦已達去年全年檢獲量的一半。今年至4月10日，海關在市內偵破5宗大麻案，共檢獲608公斤大麻；海路有3宗，檢獲175公斤；空運方面偵破109宗，檢獲499公斤大麻，案件共拘捕31人，包括兩名分別13及14歲少年。