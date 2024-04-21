逾40貓狗困糧油倉 父子涉虐畜被捕

【本報訊】昨日下午5時許，執法部門接報，指有人在昨日較早時間，於油麻地廟街街頭遛狗期間，懷疑用腳踢向狗隻。有街坊不值其所為，遂尾隨對方查探究竟並報案求助。執法人員與愛協人員接報到場，在廟街22號唐樓的一樓倉庫，發現40多隻幼犬及貓，牠們俱屬名種。

辯稱非狗隻繁殖場 據了解，上址為一個雜貨店的糧油倉，主要供貨予區內食肆，惟上址蚊蟲孳生，衞生環境惡劣。人員經初步調查後，懷疑有人不恰當對待動物，遂以涉嫌「殘酷對待動物」罪名拘捕一對姓曾父子（55及31歲），案件詳情有待進一步調查。消息指，被捕父子在該倉庫負責搬貨，有人聲稱上址並非狗隻繁殖場。

愛協人員表示，在抵達上址時，發現有9隻狗及兩隻貓可自由活動，其餘30多隻狗被困在籠內，至於被發現的狗隻俱為約瑟、貴婦及芝娃娃等名種犬隻，僅一犬隻身上有晶片，由於狗隻俱較年幼，不排除有人作商業用途。

另外，上址面積約300多呎，惟擺放了大量雜物，貓狗活動空間有限，加上狗隻大多有皮膚病、身形瘦削，有一隻更患有癲癇症，其中健康狀況最惡劣的，是一隻癱瘓在地、僅眼珠可以轉動的狗隻，部分狗籠更缺糧缺水，因此有理由相信有人不恰當對待動物。愛協人員表示，會與漁護署檢走至少39隻狗及2隻貓，交由獸醫進一步檢查牠們的健康狀況，並且提供資料協助執法部門調查。