紅磡站鐵路展周六揭幕 退役列車供打卡

【本報訊】港鐵本周六（27日）起於紅磡站舉行「站見」鐵路展，展出多款退役列車。運輸及物流局局長林世雄表示，列車退役的同時代表鐵路更新，是次鐵路展除讓人緬懷昔日鐵路面貌，亦提醒要進一步提升競爭力，才能穩守世界級的「金漆招牌」，寄語港鐵未來要持續檢視與提升服務質素，提供安全、可靠及高效的鐵路服務。

林世雄昨在網誌表示，今年迎來港鐵成立45周年，紅磡站本周六舉行「站見」鐵路展，現場展出第一代電氣化火車「黃頭」列車、早兩年退役的「烏蠅頭」，還有柴油機車等。港鐵選址紅磡作為展覽場地具特殊意義，紅磡站49年來歷經柴油火車及電氣化火車時代。隨着2021年屯馬綫全面開通、2022年東鐵綫百年來首次跨越維港，紅磡站更成為連繫新界東西、貫通香港南北的重要鐵路樞紐。

他提到，港鐵列車退役的同時代表本港的鐵路更新，觀塘綫及港島綫已陸續換入新列車「Q Train」，以取代今次亦有展出的「M Train」；其他市區綫及迪士尼綫亦會陸續更換列車。他續指，港鐵每日載客500萬人次，未來要持續檢視與提升服務質素，繼續成為世界前列的鐵路營運商，為香港、內地以至世界各地，提供安全、可靠及高效的鐵路服務。