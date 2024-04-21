通州街自動泊車系統竣工

52車位供停泊 月租$3300 本港泊車位長期不足，全港第3個公眾自動泊車系統昨舉行竣工典禮，系統料可於本月內啟用。位於深水埗通州街及欽州街交界的新泊車系統設4個4層高的載車架，提供52個自動泊車位，是現時全港最高的拼圖型自動泊車系統，並附有太陽能回收功能。相對傳統停車場，在相同大小空間下容量增加一倍，特色之一是引入「快思邏輯」技術，自動選擇系統內的最佳停車位，駕駛者泊車或取車過程平均只需兩分多鐘。系統月租3,300元起，時租19元起。

位於深水埗通州街及欽州街交界的峰和停車場，佔地5,130平方米，合共提供不少於210個泊車停車位，其中52個屬於自動泊車系統停車位。系統由4組4層高的升降橫移載車板組成，是現時全港最高的拼圖型自動泊車系統。自動泊車系統除可在有限的空間向高空發展，相對傳統停車場，在相同大小空間下容量增加一倍。

系統使用鏈條式升降橫移類機械停車設備，通過載車板的垂直升降、左右橫移來移動車輛至地面作存取，升降速度每分鐘可達4.5米，而橫移速度每分鐘可達7米。同時，系統採用「快思邏輯」技術，會自動選擇最便捷的停車位泊車，駕駛者泊車或取車過程平均只需兩分多鐘。

擬推手機程式預約取車 泊車時，駕駛者只要將車輛倒後駛入指定停車艙的載車板上，確保拉好手掣、收起後視鏡，以及關好車門及車窗；然後到旁邊的操作屏辦理存車手續，輸入車牌號碼、自定密碼，並確認系統提示後即可離開。取車時，駕駛者可在屏幕上輸入自定密碼，系統將會移送車輛到取車位置，待載車板停定後，駕駛者可以登上座駕並駕車離開。營辦商計劃日後推出手機應用程式，屆時駕駛者可以透過程式預約取車，加快取車的流程。

設太陽能板減運行成本 此外，系統載車架上方設有太陽能板，一方面為停泊的車輛提供上蓋，遮風擋雨，二來太陽能板所產生的電力亦可轉售予電力公司，有望降低系統運行成本。營辦商預料系統將於短期內啟用，月租3,300元起、時租19元起。

運輸署已於2020年起在本港開展落實設有自動泊車系統的公眾停車場項目，並在合適的短期租約停車場推行自動泊車系統。除了上述項目，已啟用的自動泊車系統還包括荃灣海盛路和大埔白石角的短期租約停車場。至於油麻地海泓道的短期租約停車場仍在興建中。此外，3個興建中的政府停車場亦提供自動泊車系統，分別位於將軍澳第67區政府聯用辦公大樓、四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場，及深水埗欽州街西休憩用地及公眾停車場。