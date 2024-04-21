文化中心武俠劇展 重溫昔日經典

【本報訊】過去香港的武俠劇風靡一時。今年適逢第二届香港流行文化節，其中經典武俠劇的服飾道具展覽《文又得武又得》正在香港文化中心舉行，展出約30件由70年代至00年代電視武俠劇的頭飾、服裝和道具，市民可前往感受當年武俠劇的魅力，重溫經典。

展品包括楊過戲服屠龍刀 是次展覽精選展品包括《神鵰俠侶》中楊過穿着的大俠服飾；小龍女穿着的清雅脫俗白衣；《倚天屠龍記》中周芷若所穿的粉紅衣裳，以及《碧血劍》中阿九（長平公主）的服飾等。道具展品包括《倚天屠龍記》引起腥風血雨的屠龍刀；《射雕英雄傳》丐幫幫主信物打狗棒，以及「東邪」黃藥師的簫；《白髮魔女傳》主角練霓裳的劍；《楚留香》男主角的扇；以及《小李飛刀》李尋歡的刀等。

展覽系列還有其他節目，包括「武影江湖─香港電影武林盛會」，以及多名師傅現場展示各種傳統武術和拳路。展覽即日起至5月5日在香港文化中心大堂舉行；5月8日至10月7日將移師到香港文化博物館二樓續展，市民可免費前往參觀。