黃雨肆虐 未來兩三日狂風驟雨
【本報訊】一道低壓槽影響廣東沿岸地區，為區內帶來有時頗大的雨勢及有狂風雷暴。天文台在3日內兩度發出黃色暴雨警告，昨晚7時35分黃色暴雨警告信號再度生效，至昨晚10時30分取消。天文台警告，本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。適逢公開試正在舉行，天文台昨日亦發表《考試先來大雨？》的天氣隨筆，呼籲考生留意天氣情況，及預留交通時間。
天文台：考試先來大雨
繼日前（18日）天文台發出今年首個黃雨警告後，昨晚7時35分，天文台再度發出黃雨警告，暴雨驟降，不少周末外出的市民都十分狼狽。天文台的天氣隨筆指，綜合考慮最新的電腦模式預報，本港未來兩三日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。天文台特別呼籲公開試考生，出門前應留意天氣，預留充裕交通時間。
至於今日天氣，氣溫介乎攝氏24至29度，吹和緩至清勁偏南風，隨後一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。本周中期仍有幾陣驟雨。
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