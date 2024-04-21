黃雨肆虐 未來兩三日狂風驟雨

【本報訊】一道低壓槽影響廣東沿岸地區，為區內帶來有時頗大的雨勢及有狂風雷暴。天文台在3日內兩度發出黃色暴雨警告，昨晚7時35分黃色暴雨警告信號再度生效，至昨晚10時30分取消。天文台警告，本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。適逢公開試正在舉行，天文台昨日亦發表《考試先來大雨？》的天氣隨筆，呼籲考生留意天氣情況，及預留交通時間。