逾半受訪者倡擱置徵費計劃

【本報訊】政府正就垃圾徵費計劃作「先行先試」，有團體向逾千市民展開調查，發現近70%受訪市民無信心垃圾徵費能夠如期推行；超過一半受訪者認為應暫時擱置計劃。反對政策如期推行的受訪市民主要憂慮本港回收設施或有關配套不足，擔心開支及經營成本上升，各有近20%。有關注團體建議政府延長適應期至一年，期間向住戶免費派發指定垃圾袋，以減輕家庭的負擔。

有關調查訪問了1,032名成年香港市民，收集他們對如期落實、延遲或擱置垃圾徵費的意見。發現有68.3%受訪市民對計劃如期推行「無信心」，當中表示「非常無信心」的人更超過三成；而相信可如期推行的受訪者僅有約18%。「單幢式私人樓宇」住戶有逾80%受訪者對如期落實欠信心，為各種樓宇住戶之最。整體而言，有超過25%受訪市民認同應押後垃圾徵費，51.1%人認為應暫時擱置計劃。支持延期或擱置徵費的受訪者中，有21%擔心會增加家庭開支及營運成本，而擔憂住處附近環保配套不足的人亦有19.5% 。