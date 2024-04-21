垃圾徵費不宜冒進 8•1實施當局未定論

首輪走塑明開展 半年適應非死線 政府本月起推行垃圾徵費「先行先試」計劃，環境及生態局承認計劃參與度參差，大部分市民認為垃圾徵費擾民，又指當局會在5、6月向立法會報告先行先試結果，不急於就8月1日實施垃圾徵費下定論。另外，首階段管制即棄塑膠明日起實施，當局強調6個月適應期不是「死線」，有需要可以延長。有議員稱食肆即棄餐具走塑，成本一定增加，冀業界、市民及政府共同承擔。

先行先試參與度參差 環境局局長謝展寰昨在電視節目表示，垃圾徵費先行先試計劃的參與度參差，「三無大廈」只有一成多人參與，住宅樓宇、私樓有超過一半居民參與。市民對垃圾徵費的觀感亦有落差，大部分認為做法擾民，只有少數人認同減廢；另外收到意見認為膠袋設計不合適，廚餘回收配套亦要增加。他表示，會收集各持份者意見，包括市民、院舍對指定袋的設計等，同時未來幾個月，做到所有公共屋邨都會有廚餘機。

稱迎難而上非逆民意 至於是否如期8月1日實施垃圾徵費，謝展寰就指，不急於下定論，會在5、6月向立法會報告先行先試結果，再決定下一步。對於前環境局局長黃錦星盼政府推行垃圾徵費時能「迎難而上、勿失良機」，謝展寰則指，當局為「迎難而上推動減廢回收」，「唔係逆市民意見去做」，兩者具分別但減廢目標不變，會整合各方意見再作部署。

此外，首階段管制即棄塑膠產品明起實施，涵蓋即棄餐具及其他塑膠產品。謝展寰指，新措施有6個月適應期，相信食肆及商戶有足夠時間用完即棄塑膠餐具，而批發商亦可透過轉售至其他地方解決存貨問題。他強調，適應期不是「死線」，有需要可以延長，目的是希望順利過渡。

被問到在新法例下，非本地網上平台不受規管，變相市民可以繼續購入塑膠產品，謝展寰希望從供應和源頭入手逐步改變市民習慣，暫無計劃「將法例做得太細緻」，長遠希望市民多自備或重用餐具。提到有市民反映紙和木質餐具難以使用，他指自己用過，認為目前屬轉變過程，應給予業界時間找替代品，讓社會慢慢適應。

飲食界議員張宇人認為，食肆即棄餐具走塑、改用其他產品，較現時用的塑膠及發泡膠，昂貴數個至幾十個百分比，業界成本一定增加，希望業界、市民及政府共同承擔。他又指，使用即棄塑膠餐具及產品純屬習慣，目前代替產品的選擇很多，質量方面，要視乎顧客歡迎哪一種；而最環保及節省金錢的方法，是自備餐具及飲管。