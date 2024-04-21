醫健：伶牙俐齒：囗腔頜面外科：專做手術的牙醫專科

牙醫8個專科之中，其中一科叫口腔頜面外科。故名思義，這專科包括口、面、頜（即顎骨）範圍的手術。很多人可能並不知道，牙醫除了牙齒以外，亦會負責處理一些頭頸範圍的疾病，而當中有不少情況需要手術去醫治。

除了牙齒或牙床骨引起的情況，例如阻生或多生齒、牙源性的病變例如水瘤、種牙及植骨等，需要進行小手術之外，不同的毛病涉及顎骨以至整個頭顱骨、牙骹、頭頸的軟組織等，亦可能需要較大的手術去處理。

舉例來說，囗腔頜面外科醫生以正頜手術矯正面部畸形（如倒及和歪面）的患者；面骨骨折需要手術修復及鑲鈦片固定；睡眠窒息患者可接受上下頜骨前移手術擴張氣道；嚴重牙骹病可進行開放式牙骹手術重置關節盆，甚或需要更換牙骹；一些良性顎骨腫瘤或口腔癌可能需要切除部分顎骨和附近組織，並在身體其他地方，例如小腿骨、盆骨，作組織轉移重建缺陷。

這些不同的面頜毛病根治後往往能改善功能和健康，以及回復患者外觀及自信。基於工作性質，囗腔頜面外科亦常與其他醫學專科合作，例如與耳鼻喉科、眼科、腦外科、麻醉科、放射科醫生一起處理各種面頜病人。一些特別的病症，例如兔唇裂顎、腫瘤等更需定期舉行多部門會診，以為患者安排全面並周詳的醫治。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授 梁耀殷