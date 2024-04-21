不分階層 照顧者遇壓力應求助

【本報訊】近年屢發生長者不堪照顧帶病伴侶壓力而引致的悲劇，令長者照顧問題浮面。安老事務委員會主席李國棟昨日提及有關情況，鼓勵有壓力的照顧者向外界求助；又指相關部門有提供暫託服務，未來會繼續研究將內地安老院納入資助，為本地長者提供回內地養老的選擇。

李國棟在電台節目表示，照顧者的悲劇令人深感無奈，有需要擴大對此議題宣傳，讓有需要人士知道其實不同階層的照顧者都會感到壓力，情況甚為普遍，鼓勵他們尋求他人幫助。他又指，醫社合作同樣重要，特別是基層醫療的家庭醫生，可以為照顧者提供所需資訊及協助，正視有需要個案，除了培訓外傭照顧長者生理需要，亦可教導外傭如何察覺長者情緒問題；又指長者往往因自我價值觀，未必肯面對精神或情緒上的問題。

日間暫託名額 仍杯水車薪 社署去年12月起擴展長者日間暫託服務，李國棟認為日託服務對照顧者尤為重要，可讓他們暫時放下照顧壓力，稍作休息。惟未來需求會持續上升，現時可提供名額亦不多，長遠而言有需要增加日間中心服務，以紓緩問題。他又稱，照顧者津貼計劃恒常化，增至每月3,000元屬好事，但亦要留意可否持續；而且除財政支援外，長者及有關家庭更加需要求助及諮詢途徑。

李亦認為，放寬容許內地機構經營的安老院舍納入資助，可以增加港人到內地養老的選擇；不過亦需要設審核等配套。他又指政府有認真對有關安老院做考察，例如院方財政穩健程度、衞生環境，以及服務人員培訓質素等；內地院舍設「星級」制後，可以考慮將來作挑選內地認可院舍的標準。