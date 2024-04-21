流感確診未減退 甲流速殺8歲女

潛伏期無外遊 抽搐入院同日不治 近期流感感染個案掉頭回升，衞生防護中心昨日更公布，一名8歲女童因感染甲型流感情況轉壞後身亡，成為今個流感高峰期首宗兒童死亡個案。專家指，新冠疫情襲港時，本港實施社交距離措施致社區有「免疫負債」情況，而本港兒童接種流感疫苗的比率不理想，警告若兒童感染流感，有機會令腦部受到無法逆轉的損害，呼籲及早接種流感及新冠疫苗，減低感染及重症風險。

衞生防護中心最新數據顯示，流感確診率按周升近3個百分點，直逼基線水平，而相關入院率則持續高於基線。中心昨日再公布一宗嚴重個案，一名8歲女童感染流感後死亡，她過往健康良好，但無接種今季流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，上周三（17日）發燒咳嗽，翌日抽搐入院後情況轉壞，同日已證實不治，是2023/24冬季流感高峰期首宗兒童感染死亡個案。而中心調查發現，她的家居接觸者至今沒有出現病徵。

免疫負債 兒童感染恐急性腦病變 當局各項疫苗接種計劃數據顯示，截至本月1日，6個月至6歲以下兒童在今個流感高峰期的接種率僅47.5%、6歲至12歲數以下兒童為67.7%，而12歲至18歲以下兒童接種率則為40.7%。港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，過去數年全球受疫情影響，民眾較少外出，未能接觸到其他病毒，出現「免疫負債」。他指出，若兒童感染流感，有機會出現急性腦病變，導致腦部受到無法逆轉的傷害，而目前本港幼兒及學童的流感疫苗接種率不理想，未能做到免疫屏障。

關日華提醒，接種新冠及流感疫苗，可預防繼發性細菌感染，並避免出現各種嚴重併發症，呼籲市民盡快接種，並做好個人衞生及保護措施，又認為提高疫苗接種率屬多方責任，當局及醫生可向市民多作解釋。

幼教協會籲擴噴鼻式疫苗至小學 香港幼兒教育人員協會會長周慧珍亦指，當局到校接種流感疫苗計劃可提供針劑或噴鼻式疫苗供家長選擇，約90%家長會為子女選擇噴鼻式疫苗，但部分家長認為疫苗幫助不大，建議相關部門應讓家長更清晰了解疫苗的作用和重要性，及早安排子女接種。她又指，目前噴鼻式疫苗只提供予幼稚園，小學未能受惠，若擴大噴鼻式疫苗適用人士範圍，可讓更多兒童接種，避免感染。