未使用DSE答題簿 考評局昨起全面回收

【本報訊】早前有人涉嫌將中學文憑試（DSE）答題紙上傳至社交平台，考評局表示昨日起將收回所有未使用的答題簿，任何人士不准保留，考評局指相關安排可更有效管理考試物資。另外，考評局會在有關科目的考試結束後，將試題答題簿的電子版本另行發送予相關的試場學校，以供相關教師作教學參考用途。

減坊間接觸非公開資料機會 考評局表示，由昨日開考的數學科延伸部分考試開始，要求試場學校必須當場將未使用完的答題簿，交回考評局的專門收集中心，任何人及試場學校均不能保留未使用的答題簿。

考評局發言人指，有關措施可有效管理考試物資，減少有人在考試完結後接觸非公開資料的機會，包括未使用的答題簿；且在未經許可的情況下，將相關資料上傳至網絡或做出任何侵權行為。考評局亦指，會在有關科目的考試結束後將電子版本的答題簿發送到有關試場學校，以供相關教師作教學參考之用。

此外，文憑試各科的試題及評卷參考等資訊，均刊載於每年11月出版的文憑試《試題專輯》，學生、教師及公眾人士，可從官方途徑取得試題資料。