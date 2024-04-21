港大5‧1起實施遊客分流 需實名預約

【本報訊】內地五一長假期將至，香港大學早前已宣布措施避免遊人影響教學環境，港大指，當日起會實施遊客分流措施，遊客要於周一至周六上午8時至下午6時30分期間參觀校園，須提前在港大網上登記平台，使用真實姓名和電郵地址預約，獲允參觀者可獲發二維碼。其他時段則不受限制。

憑二維碼入場 指定地點進出 港大日前公布，日間預約的每節參觀時段為兩小時，每節均設有名額上限，預約成功後，到訪遊客將獲得入場二維碼，並須通過指定地點進出港大校園。除上述時間外，參觀港大校園的遊客毋須提前預約，可自由進出校園。在公眾假期到訪的遊客亦不需提前預約。

港大強調，會視乎情況調整參觀時段安排及名額，在個別日子的特別安排將另行公告。獲邀人士、核准服務提供者和社區用戶進入港大校園的安排則維持不變。港大亦制訂參觀校園指南，旨在為港大師生維護良好的教學環境，同時可讓遊客探索港大的校園和歷史。

至於早前提及的校園導賞團在內的其他措施將在稍後階段落實，具體詳情將於屆時公布。港大將密切監察措施成效，並會考慮師生及公眾的回饋後按需要調整。