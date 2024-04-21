下月啟「禮貌運動」 重塑好客之都

【本報訊】五一假期將至，旅遊界預料將會有約80萬人來港，內地來港旅客料有約三成增長。有業界人士表示，相信五一假期會有增幅，但不會大爆發。就本港旅遊及零售業被批態度欠佳一事，議員昨日出席一個電台節目時，紛紛提到本港各界需努力做好「好客之都」形象，旅遊界上周已與政府官員開會，提出五一接待的意見，如避免較多旅行團使用的香園圍口岸和港珠澳大橋大排長龍，保障過關流程更暢順。同時旅發局下月會啟動「禮貌運動」，零售、飲食及的士業界會加入，讓旅客感受香港有禮。

促保暢順過關 留好印象 旅遊界立法會議員姚柏良對今年黃金周充滿期待，他指不少旅行團入境香港時會從香園圍口岸入境，離港則會選擇從港珠澳大橋離境，呼籲當局特別關注這兩個陸路口岸，不要造成大排長龍的情況，給旅客更好的過關體驗。至於內地新增兩個城市西安、青島開放個人遊，姚估計，五一會有旅客的增長，但相信不會出現旅客大爆發的情況。

零售界議員邵家輝也對五一長假表示期待，他透露，個別商場在5月份有推廣，配合旅客來港，他認為應在營造氣氛及服務態度方面做得更好，讓旅客有個難忘感覺。同時，除了多舉辦盛事吸引旅客，各區亦可以同時舉辦有特色的活動，他舉例可以在上環海味街設立牌坊，吸引旅客前往打卡拍照。邵又指，當前旅客消費模式已經有所轉變，建議本港研究在不同地區打造深度旅遊景點。