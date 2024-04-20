自成一家：澳門可以做得更多

今年是澳門回歸25周年。對澳門政府來說，有兩件大事在年內一定要辦好，一是下半年舉行的行政長官換屆選舉，二是12月20日的回歸紀念日大型慶祝活動。但我以為澳門當局還可以做得更多。

澳門曾被葡萄牙佔據400多年，而葡萄牙是近代最早到海外擴張的國家之一，並在16世紀成為海上強國及建立龐大的殖民帝國，統治過非洲等地方的不少國家。這些葡語國家後來一一獨立，不過葡萄牙依然與它們保持良好關係。澳門過去20多年也一直擔當中葡來往的橋樑，促進中國與葡萄牙及其他葡語國家的交流。

誠然，目前葡語國家在全球的政治影響力沒有歐美國家大，但仍有一定影響力，特別是金磚國家之一的巴西是拉丁美洲大國，更有可能在未來成為超級大國。眼下中美競爭白熱化，中國面臨歐美愈來愈大的圍堵壓力，北京要殺出重圍，就必須廣交朋友，深化與更多國家的關係。澳門在這方面其實可以更好地發揮作用。比方說，現時澳門在中葡交往中扮演的角色，主要是加強中國和葡萄牙以至葡語國家之間的經貿合作，包括舉行中國──葡語國家經貿合作論壇，以及中葡論壇部長級會議。相比之下，澳門在雙方的政治和安全領域合作的角色並不濃厚。澳門應思考更多地承擔起這方面的工作，進一步拓展中國與葡語國家的政治交流。

一般來說，國家元首除非有重大議題，否則不會輕易出外訪問。傳統上中國人逢五或十會大事慶祝，今年底國家領導人很有可能到澳門出席回歸25周年活動。北京大可以利用這個機會，邀請葡語甚至是友好國家的元首出席慶典活動，並在同一時間舉辦大型外交峰會，藉機加強和別國的關係。