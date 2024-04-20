橫眉冷看：一起投進「內捲」潮

近日澳門特首賀一誠向市民發話，說一日三餐之中，不要全都北上到內地吃，起碼留一餐在澳門吃。要不是聽到賀一誠這番苦口婆心，香港人未必知道，原來澳門跟我們同病相憐，本地人的消費力，都讓內地大灣區吸去了。

遠的不消說，單看我家的鐘點傭工，便知道北上的吸引力有多大。她在我家工作半天，每每到中午放工時間，就滿懷希冀，等候是否有朋友來電，相約一起北上吃喝玩樂，一旦有約，便見她眉開眼笑、樂不可支。在新冠疫情爆發之前，這位傭工在我家工作已近10年，上述的情況一次也沒出現過，但時至今日，這類情節早已是慣見平常。

所謂「見微知著」，光看筆者身邊的人，就能感覺到這股北上熱潮是如何熾烈。點檢下來，我那位傭工已經算是能夠響應賀一誠的呼籲，最少她的早餐也能留在本地吃，不至於一日三餐的消費，全都奉獻到內地去。

北上消費的風氣如要改變，除非出現以下三種情況：第一，人民幣轉跌為升；第二，內地通貨膨脹重燃；第三，香港、澳門的飯館和餐廳，徹底與內地同業「打成一片」，一起融入「內捲」的狂潮中。

近年人民幣持續走低，使內地的消費相對便宜；再加上當地通脹溫和，甚至是陷於通貨收縮，彼消此長，港澳地區消費市場的競爭力，自然是大不如前。然而，「人仔」的幣值和內地的通脹指數，港澳地區皆無法左右。我們所能做到的，就只有上述的第三項，便是勇於投進「內捲」潮中。其實，所謂的「內捲」，不一定是鬥便宜，而是鬥品質、鬥服務、鬥誰更能留住客人的心。這些我們要是能夠鬥贏，很多人一日三餐，都會樂意留在港澳地區吃。