筆下風雲：他們仍相信支爆嗎

「支爆論」由回歸前講到回歸後，中國經濟崩潰從未實現，相反，中國繼續是世界第二大經濟體，而且隨時力壓美國後來居上。今年第一季中國GDP增長5.3%，高於市場預期，全球計算也是名列前茅，何爆之有？有趣的是，一些對支爆論深信不疑者，至今仍然相信中國很快崩潰，他們是天真還是愚昧？

西方媒體慣性抹黑中國，那是出於其國家自身利益需要，然而，身為香港人卻日盼夜盼支爆，實在十分奇怪，他們究竟是甚麼心態？要是真的支爆了，香港肯定無法獨善其身，經濟肯定也會隨之崩潰。除了洋奴漢奸滿心歡喜，一般香港市民有何利益可言？這已不是愛不愛國的問題，這是關乎自身利益的現實生活問題。

回歸後，香港受惠於內地經濟起飛，經濟同樣高速增長。當然，物極必反，香港炒風大盛，樓價高不可攀，製造了社會矛盾。一些野心家挑撥離間，將香港所有民生問題歸咎於內地，加上反中亂港政客加柴添火，中港矛盾一發不可收拾。部分「一無所有」的香港人由是心心念念中國崩潰，以為只要中國倒下，換了由美西方操縱的政權上台，香港便會一天光晒。

2019年黑暴正是在這樣背景下爆發的產物，黃絲輕易便被美西方操縱的輿論，以及代理人所挑弄，紛紛走上街頭打砸搶燒。一些現在被關進牢中的政客，當時皆深信這一役足以讓香港政府倒台、中央政府妥協，換取香港繼續由西方殖民統治。不知現在身在牢中，他們是否仍然相信這一套？說到底，香港在英治時期經濟蒸蒸日上，那是得益於香港的特殊地理位置，成為當時剛開放的中國內地與世界連接的橋樑，香港好並不是英國以至美國賜予，反而中國擔當重要角色。